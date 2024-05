Em ano eleitoral, alguns candidatos travestidos de engenheiros de obras prontas tentam capitalizar para si, ganhos obtidos por terceiros na execução de diversas obras.

Esse fenômeno ocorre não só aqui no município. Em diversos outros e até mesmo em campanhas eleitorais para suprir vagas nas esferas estaduais e federal é grande o número de aproveitadores, hoje facilmente desmentidos pelas próprias redes sociais que congregam em muitos casos, parcela considerável da população, esta sim a principal responsável pela obtenção de tais eventos, cuja autoria é reivindicada pelos “honrosos candidatos”.

Na atualidade, o uso da inteligência artificial pelo pesquisador (jornalista) é sim um grande instrumento capaz de desmentir o “boateiro de plantão” que num gesto de coragem e de desprezo pela verdade, tenta criar em seu entorno uma aura de incansável batalhador em busca de soluções para problemas que agoniam parcela da população.

Esta semana, um vereador, ao que parece, pré-candidato ao cargo de prefeito, divulgou nas suas páginas que conseguiu junto ao DNIT a recuperação da BR-354 como tendo sido isto resultado concreto de seu trabalho.

Ocorre que, ao consultar MEMBROS DO MOVIMENTO TODOS PELA 354 que reúne mais de 12 mil membros na sua página do Facebook, um deles que pediu à reportagem para não revelar sua identidade, nos relatou que: ‘’O vereador está aproveitando de algo (uma obra) que já está em andamento, faz tempo.

O DNIT já estava com uma licitação para manutenção do trecho em questão e, então o MOVIMENTO usou a pressão popular para solicitar agilidade no processo. Em novembro foi assinado o contrato de manutenção e quem ganhou foi a empresa Vanguarda e, saibam que a primeira manutenção foi realizada dia 15 de dezembro, se tratando da sinalização colocada na Curva da Morte entre Candeias e Campo Belo.

Isto ocorreu após cobranças do MOVIMENTO feitas através de ofício. A manutenção começou entre o trecho de Perdões a Candeias e, claramente, teria ou terá que chegar até Formiga. O que se torna estranho para nós é o fato de um pré-candidato a prefeito usar do artifício de informar que foi graças a ele que houve a manutenção da BR-354.

Este processo iniciou-se em 2023 e as obras deram início no dia 15 de dezembro de 2023. O fato foi amplamente noticiado por órgãos de imprensa que cobrem esta importante região do estado.

Confiram a seguir algumas manchetes que justificam e retratam as ações dos verdadeiros lutadores em favor da obtenção da obra, os quais defendendo a verdade repudiam com veemência esta insensatez de se propagar Fake News pré-eleitoral”.