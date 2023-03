Um atleta de alto rendimento, de 43 anos, morreu após engolir uma abelha e sofrer um choque anafilático durante um treino de ciclismo na orla da praia da Ponta Negra, em Manaus. De acordo com a família, Waldonilton de Andrade Reis ficou 21 dias internado e teve morte encefálica atestada na semana passada. Nessa quinta-feira (30), familiares e amigos participaram da missa de sétimo dia. As informações são do G1.

Segundo a família, Waldonilton teve morte cerebral no dia do ocorrido, em razão de ter ficado mais de três minutos sem oxigênio no cérebro. Um sargento do Corpo de Bombeiros que passava pelo local conseguiu reanimá-lo. Em seguida, ele foi socorrido em uma unidade de saúde próxima e levado posteriormente para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, na Zona Norte de Manaus.

Waldonilton passou por uma bateria de exames que indicavam que ele ainda tinha vida. No entanto, até dia 23 de março, o atleta não apresentou mais sinais vitais.

Remo e ciclismo

Educador físico de formação, Waldonilton era dedicado ao remo e ao ciclismo. Atualmente, competia pelo Clube do Remo, no Pará. Ele defendeu também a Tuna Luso.

Waldonilton foi bicampeão Norte-Nordeste de remo 2018, em Brasília, pelo Clube do Remo, do Pará.

Fonte: Itatiaia