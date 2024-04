A Sociedade Esportiva Palmeiras ganhou mais uma promessa para reforçar a categoria de base do clube. É o formiguense Carlos Miguel Ortiz Arantes Silva, de 19 anos.

De acordo com o portal Tribuna Centro Oeste, o jovem assinou o contrato com o alviverde paulista recentemente e já se mudou para São Paulo.

Carlos Miguel é filho de Marcelo, já falecido, e Elizânia Angela Arantes (Zana). Ele tem um irmão, Wesley Arantes de Carvalho. O formiguense morou com a mãe e o irmão no bairro Alvorada, onde cresceu jogando bola no gramado do Parque de Exposições.

“Quando criança frequentava bastante o Campo do Nacional, sempre ia nos jogos e eventos, e também já cheguei a jogar competições da cidade pelo time Sub 15 com o treinador Arnaldo e participei da escolinha do Tiago Dantas, que me ajudou muito a crescer profissionalmente. Meus tios Evânio e Edson sempre foram minha inspiração no futebol”, disse Carlos Miguel.

O atleta estudou na Escola Estadual Rodolfo Almeida. Aos 12 anos, passou no teste para jogar nas categorias de base do Atlético Mineiro. Ele se mudou e morou no alojamento do clube em Belo Horizonte, onde concluiu os estudos. Após 6 anos como atleta da base do Galo, Carlos Miguel foi convidado no ano passado para se juntar ao time do Coimbra Futebol Clube, de Contagem.

No novo clube, o atleta se destacou como vice artilheiro do Campeonato Mineiro Sub 20 e Vice Campeão Mineiro da categoria, o que rendeu ao clube mineiro a classificação para Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. “Fui um dos destaques do time fazendo 3 gols na competição”, contou o jovem.

Carlos Miguel disputou em seguida o Campeonato Mineiro, mas como atleta profissional do Vila Nova e teve a oportunidade de enfrentar o Cruzeiro em janeiro desse ano. O talento dele despertou o interesse dos olheiros do Palmeiras, que iniciaram as negociações pelo passe do formiguense. “Está sendo incrível, estou em um dos maiores clubes do Brasil, com uma estrutura impressionante. Estou vivendo um sonho”, ressaltou o jovem.

Fonte: Tribuna Centro Oeste