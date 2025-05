O Atlético anunciou nesta terça-feira (6) a contratação do atacante Dudu, que deixou recentemente o arquirrival Cruzeiro pela porta dos fundos. O jogador assina com o Galo até 2026, com opção de estender até 2027.

Dudu vai receber cerca de R$ 1 milhão por mês no Atlético, número bem abaixo dos quase R$ 2 milhões que recebia no Cruzeiro. Ele rescindiu com o time celeste na última sexta-feira (2), após problemas com o técnico Leonardo Jardim.

O anúncio de Dudu pelo Atlético não surpreende por conta das notícias da última semana, antecipadas pelo O TEMPO Sports, da intenção do Galo de contratá-lo, a pedido de Cuca.

O treinador voltará a trabalhar com o atacante, com quem foi campeão Brasileiro em 2016 no Palmeiras. Eles têm grande relação e chegaram até a ter um momento inusitado no clássico entre Atlético e Cruzeiro pelo Mineiro desse ano, em que se abraçaram por um longo período.

Dudu será mais um jogador na história que trocou o Cruzeiro diretamente pelo Atlético. O último havia sido o lateral Dodô, que fez o processo de 2020 a 2021. Os casos mais famosos são do lateral Nelinho, que se tornou ídolo dos dois times, e o zagueiro Léo Silva, que marcou do título da Libertadores para o Galo.

Fonte: O Tempo