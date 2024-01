O primeiro clássico do ano entre Atlético e Cruzeiro deve ser disputado com torcida única. A decisão foi tomada em forma conjunta entre as equipes.

Desta forma, como o Atlético é o mandante do clássico, marcado para dia 3 de fevereiro, às 19h30, na Arena MRV, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, apenas torcedores do Galo poderão acompanhar a partida no estádio.

A decisão foi tomada levando em conta até mesmo os acontecimentos do último clássico entre as equipes, também na Arena MRV, quando o estádio foi alvo de depredações por parte de alguns torcedores celestes.

A reportagem de O Tempo Sports entrou em contato com a PMMG, que confirmou a informação, mas ressaltou que a corporação não foi questionada pelos clubes a respeito.

“Não houve acionamento da PM, apenas fomos informados de que houve um acordo entre os clubes definindo a torcida única. Nesse caso não fomos consultados, apenas informados da decisão”, informou a Major Layla Brunnela, porta-voz da PMMG.

A realização do clássico já vinha sendo tratada com atenção especial pelas forças de segurança de Minas Gerais. Também pelo fato de, no dia seguinte, o Mineirão ser palco do duelo entre Palmeiras e São Paulo na decisão da Supercopa do Brasil.

As principais torcidas organizadas de Palmeiras e São Paulo têm históricos de confrontos e são aliadas, respectivamente, de Galoucura e Máfia Azul, maiores organizadas de Atlético e Cruzeiro.

Atlético e Cruzeiro também foram procurados para confirmarem oficialmente o acordo. Como mandante, o Galo, através do presidente Sérgio Coelho, confirmou que o clássico será apenas com torcedores alvinegros.

Fonte: O Tempo