Após duas vitórias consecutivas no Brasileirão, o Atlético inicia o returno da competição encarando o Vasco no Rio de Janeiro. A bola vai rolar no domingo (20), às 11h, no Maracanã. Para esse confronto, Felipão terá um desfalque certo: Pavon.

O atacante terá que cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo recebido diante o Bahia, na última rodada. Sem o atacante, Scolari pode mudar o esquema do time e colocar Edenílson no meio-campo da equipe. Dessa forma, o ataque seria formado por Paulinho e Hulk.

Com isso, um provável Galo deve ter: Everson; Saravia, Lemos, Jemerson e Arana; Battaglia, Otávio, Igor Gomes e Edenílson (Patrick); Paulinho e Hulk.

Quem também deve estar fora é Felipão. O comandante pegou um gancho de dois jogos, imposta pelo STJD, pelas falas proferidas após o jogo contra o Grêmio. O Atlético entrou com um pedido de efeito suspensivo e aguardará até o último minuto para ter o treinador à beira do gramado. Caso não consiga, Pracidelli comanda o time.

No campo, quem desfalca a equipe é o atacante Orellano, que está suspenso. Por outro lado, o meia Praxedes volta a ficar à disposição após ser ausência, por força contratual, contra o RB Bragantino.

O Vasco da Gama vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro, no entanto, com ares de que as coisas podem mudar. Foram quatro jogos com resultados negativos. Por outro lado, o time vascaíno vem agora de dois jogos sem perder, com uma vitória e um empate.

No momento, o time vascaíno segue na 19ª colocação na tabela de classificação, com apenas 13 pontos conquistados, a seis pontos de sair da zona de rebaixamento da competição. Contudo, sabe da dificuldade e, dessa forma, se organiza para tentar sair do Z4.

Além disso, o treinador Ramon Díaz foi expulso e não ficará no banco de reservas. Quem comandará o time carioca é Emiliano Díaz, filho de Ramon. Com isso, poderá contar com o retorno de Praxedes, que não atuou na rodada passada por questões contratuais, já que pertence ao RB Bragantino.

Recém-chegado, Rossi deve ficar à disposição pela primeira vez. Já o meia francês Payet, estará no estádio para que possa ser apresentado aos torcedores vascaínos e só terá condições de jogo após ser registrado no BID e se condicionar fisicamente.

Com isso, um provável Vasco deve ter: Léo Jardim; Robson, Medel, Léo e Píton; Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes; Rossi (Serginho ou Erick Marcus), Pec e Vegetti.

Fonte: Hoje em Dia