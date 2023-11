O mundo dos negócios e do futebol andam de mãos dadas e, frequentemente, as negociações de bastidores ofuscam o espetáculo dos gramados. Na cidade de Belo Horizonte, uma notícia recente promete impactar diretamente no equilíbrio financeiro do Atlético Mineiro, o Galo. A equipe mineira está próxima de selar o que pode ser o patrocínio máster mais lucrativo de toda a sua história.

Segundo informações veiculadas pela imprensa local, o Atlético-MG está trabalhando fervorosamente para concluir este grande acordo até janeiro do próximo ano. O desdobramento das negociações foi trazido à tona por um jornalista de Minas e, agora, ela parece tomar rumos definitivos.

Para os que acompanham o cenário do futebol e seus entrelaces com o mundo corporativo, não é novidade que a Betano, uma gigante do ramo de apostas esportivas sediada na capital grega, Atenas, tem sido parceira do Galo desde o ano de 2021. A empresa já vinha estampando sua marca na camisa alvinegra e, pelo visto, esta parceria pode se estender.

Mas, como em toda boa disputa esportiva, existe uma rivalidade nos bastidores. A PixBet surgiu como a principal concorrente da Betano na corrida para assegurar o espaço mais nobre do uniforme atleticano. O atual contrato com a Betano, válido até dezembro de 2024, estava sob os holofotes, e a PixBet, percebendo a oportunidade, chegou a fazer uma oferta de R$ 29 milhões anuais, mostrando-se inclusive disposta a cobrir um potencial multa por quebra de contrato.