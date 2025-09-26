O Atlético enfrenta o Mirassol neste sábado (27), às 21h, na Arena MRV, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ocupando a 16ª colocação com 25 pontos, o Galo precisa da vitória para se distanciar da zona de rebaixamento, já que o Vitória, primeiro time dentro do Z4, está apenas três pontos atrás.

O jogo também representa uma oportunidade para o atacante Hulk encerrar um longo jejum de gols. Sem marcar há nove partidas na temporada, o camisa 7 reencontra o Mirassol, adversário contra o qual teve boa atuação no primeiro turno. Na ocasião, o Atlético empatou por 2 a 2 no interior paulista, com Hulk anotando um gol de pênalti e contribuindo com uma assistência.

A última vez que Hulk balançou as redes foi em 14 de julho, contra o Godoy Cruz, pela Copa Sul-Americana. No Brasileirão, seus últimos gols aconteceram em 20 de julho, quando marcou duas vezes de falta contra o Palmeiras. Desde então, o atacante não voltou a marcar, e a seca se estende ainda mais quando se considera gols com bola rolando: já são mais de 12 meses sem marcar dessa forma na principal competição nacional.

Na atual edição do campeonato, Hulk soma quatro gols — um olímpico contra o Bahia, dois de falta contra o Palmeiras e o pênalti diante do Mirassol. O reencontro com o clube paulista pode ser a chance ideal para recuperar a confiança e voltar a ser decisivo.

Enquanto o Atlético luta para se afastar da parte de baixo da tabela, o Mirassol vive boa fase e ocupa a 4ª colocação, fazendo campanha surpreendente. O duelo promete ser equilibrado, com os dois times buscando objetivos distintos na competição.

Com informações do O Tempo