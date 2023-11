O Atlético conseguiu um bom resultado na noite desse domingo (12) ao derrotar o Goiás na Arena MRV por 2 a 1. A partida foi dramática já que o Galo perdeu o zagueiro Igor Rabello no início do segundo tempo.

Os gols do confronto foram marcados por Hulk e Arana para o Alvinegro e Dodô descontou para o time goiano. Com o resultado, o Galo subiu para a 5ª posição da tabela.

O jogo

O primeiro tempo começou com as equipes se estudando e arriscando muito pouco. As melhores chances saíram em lances de bolas paradas.

A primeira grande chance do jogo foi do Atlético e aconteceu somente aos 38 minutos. Hulk lançou Paulinho e o atacante saiu de frente para Tadeu, o goleiro esmeraldino fez grande defesa.

No minuto seguinte, pênalti sobre Hulk. Maguinho chegou atrasado no lance e derrubou o atacante atleticano. Ele mesmo foi para a cobrança e guardou. Tadeu até foi na bola, mas a cobrança foi muito bem batida. 1 a 0.

Segundo tempo

Aos 9 minutos, o Atlético teve o zagueiro Igor Rabello expulso. Ele vacilou no domínio da bola, Matheus Babi escapou e foi agarrado pelo defensor na entrada da área. O árbitro mostrou o cartão vermelho imediatamente.

Felipão mexeu no time, tirou o atacante Paulinho e colocou o zagueiro Jemerson.

Com 20 minutos, o Goiás aproveitando o homem a mais na partida, partiu para o ataque e Allano arriscou de fora da área, mas Matheus Mendes defendeu bem colocado.

Aos 25 minutos, tabela entre Hulk e Arana, o lateral recebeu na frente e se antecipou ao goleiro Tadeu, e com o joelho completou para o gol. 2 a 0.

Matheus Babi arriscou de fora da área aos 37 minutos e por pouco não surpreendeu o goleiro Matheus Mendes. A bola desviou na zaga e quase surpreendeu o goleiro.

Aos 43 minutos, o João Magno fez grande jogada, passou por Jemerson e chutou muito bem, Matheus Mendes fez a defesa parcial e Dodô pegou o rebote para completar para o gol.

