A Polícia Militar de Minas Gerais anunciou, nesta quarta-feira (27), reforço no policiamento visando ao clássico entre Atlético e Cruzeiro no fim de semana. Os arquirrivais se enfrentarão a partir das 16h30 deste sábado (30), na Arena MRV, estádio atleticano em Belo Horizonte, pelo jogo de ida da final do Campeonato Mineiro.

A corporação salientou que o reforço na segurança será em BH e Região Metropolitana como um todo, não somente no entorno da Arena MRV, no bairro Califórnia, Região Noroeste da capital mineira. Tanto policiamento de bairro quanto de áreas, como bares, também será reforçado.

Outro ponto que a polícia estará atenta diz respeito a sedes de três torcidas organizadas, sendo duas do Cruzeiro e uma do Atlético: Máfia Azul, Pavilhão Independente e Galoucura. Estes locais deverão ficar fechados, a partir de decisão judicial depois de enfrentamentos envolvendo pessoas ligadas a essas torcidas.

A PM afirmou que irá monitorar movimentações pelas redes sociais para evitar possíveis marcações de luta corporal para o dia do jogo. Por acordo entre Atlético e Cruzeiro, a partida de sábado contará somente com atleticanos.

