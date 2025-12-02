A Câmara Municipal de Formiga realizará na próxima terça-feira (9), uma audiência pública dedicada ao debate sobre o selo exigido para a comercialização de produtos de origem animal e vegetal no município. A iniciativa tem como finalidade esclarecer dúvidas, ouvir os produtores e ampliar o diálogo entre o Poder Legislativo, o Executivo e todos os setores que dependem da certificação para desenvolver suas atividades.

O encontro será realizado às 18h30, no Plenário da Câmara Municipal, situado na Praça Ferreira Pires, no Centro. A população poderá acompanhar a audiência presencialmente ou por meio da transmissão ao vivo nos canais oficiais da Câmara no YouTube, Instagram e Facebook.

Para o debate, foram convidados representantes dos três Poderes, órgãos públicos municipais, estaduais e federais, produtores rurais, representantes da Feira Livre, associações, clubes de serviço, instituições de ensino, imprensa, entidades filantrópicas e as Polícias Civil e Militar.

A Câmara destaca que a participação da comunidade é essencial para a construção de soluções coletivas que aprimorem os serviços relacionados ao selo, contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico e social de Formiga.

Com informações da Câmara Municipal de Formiga