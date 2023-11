O deputado federal mineiro André Janones (Avante) teria cobrado que seus assessores, lotados em seu gabinete na Câmara, o transferissem parte dos salários para que ele pagasse despesas pessoais. A prática, conhecida como “rachadinha”, configura enriquecimento ilícito e dano ao patrimônio público.

A informação foi revelada pelo colunista Paulo Cappelli, do portal Metrópoles, que publicou uma gravação de uma conversa atribuída a Janones, que o parlamentar teria tido na liderança do Avante, em 2019. O conteúdo teria sido gravado pelo seu ex-assessor, Cefas Luiz.

Na conversa, Janones teria revelado que pretendia usar o dinheiro transferido por seus assessores em “casa, carro, poupança e previdência”. Ele supostamente reclamou que perdeu patrimônio na eleição de 2016, quando saiu derrotado à prefeitura de Ituiutaba, e que seria injusto arcar com o prejuízo sozinho.

“Algumas pessoas aqui, que eu ainda vou conversar em particular depois, vão receber um pouco de salário a mais. E elas vão me ajudar a pagar as contas do que ficou da minha campanha de prefeito. Porque eu perdi R$ 675 mil na campanha. ‘Ah isso é devolver salário e você tá chamando de outro nome’. Não é. Porque eu devolver salário, você manda na minha conta e eu faço o que eu quiser”, disse.

Janones teria, então, detalhado o prejuízo que sofreu: “O meu patrimônio foi todo dilapidado. Eu perdi uma casa de R$ 380 mil, um carro, uma poupança de R$ 200 mil e uma previdência de R$ 70 (mil). Eu acho justo que essas pessoas também participem comigo da reconstrução disso. Então, não considero isso uma corrupção”.

Em seguida, o deputado mineiro teria detalhado como funcionaria o esquema com seus assessores: “Por exemplo, o Mário vai ganhar R$ 10 mil [por mês]. Eu vou ganhar R$ 25 mil líquido. Só que o Mário, os R$ 10 mil é dele líquido. E eu, dos R$ 25 mil, R$ 15 mil eu vou usar para as dívidas que ficou [sic] de 2016. Não é justo, entendeu?”.

Por fim, Janones teria declarado que não teria problema nenhum em ser denunciado pelo esquema: “E se eu tiver que ser colocado contra a parede, eu não tô fazendo nenhuma questão desse mandato. Para mim, renunciar hoje seria uma coisa tão natural. Se amanhã vier uma decisão da Justiça: ‘o André perdeu o mandato’, você sabe o que é eu não me entristecer um milímetro?”.

Janones nega acusações e diz que nunca praticou ‘rachadinha’

Por meio de uma nota, Janones negou a acusação de ter cometido a prática de “rachadinha”. O deputado disse que o conteúdo divulgado faz parte de “edições manipuladas” e com “áudios fora de contexto”. Leia abaixo a íntegra do comunicado enviado pelo mineiro:

“Primeiro de tudo, eu quero dizer a vocês que eu estou quebrando a minha regra de não responder às fake news, como ensino no meu livro ‘Janonismo Cultural’ a não responder, por uma razão clara: RESPEITO a vocês. Hoje saiu uma matéria, que está sendo espalhada pela extrema-direita, que me acusa de rachadinha, coisa que eu nunca fiz. Pra isso eles usaram uma gravação clandestina e criminosa, um áudio retirado de contexto e para tentar me imputar um crime que eu jamais cometi. Aproveito para solicitar que o conteúdo criminosamente gravado seja disponibilizado na integra e não edições manipuladas, postada quase simultaneamente por todas as lideranças de extrema-direita.

É a segunda vez que trazem esse assunto para tentar me ligar a crimes. Em 2022 já fizeram isso durante a campanha, também com áudios fora de contexto. Essas denuncias vazias nunca se tornaram uma ação penal ou qualquer processo, por não haver materialiade. Não são verdade, e sim escândalos fabricados.

No mais, repito eu NUNCA recebi um único real de assessor, não comprei mansões, nem enriqueci e isso por uma simples razão, Eu NUNCA fiz rachadinha.”

O deputado publicou a mesma nota no X (antigo Twitter) e acrescentou: “Eu toparia abrir mão do meu sigilo bancário e peticionaria em um processo para que isso fosse feito espontaneamente, caso houvesse um processo, mas não há. Eu não tenho o que esconder.”

Em outro áudio, Janones teria xingado assessores

Esta não é a primeira vez que Janones tem conversas vazadas. Em outubro, outra gravação atribuída ao deputado o mostrou disparando uma série de xingamentos a integrantes de sua equipe, a quem chamou de “vermes”, “burros” e “incompetentes”. Ele ainda acusa o primo, Mac Janones, de querer vencer eleição para prefeito de Ituiutaba “para roubar milhões em propina”.

A gravação teria sido feita na cidade do Triângulo de Minas. Os áudios também foram divulgados pelo colunista do Metrópoles. Na ocasião, a equipe de Janones informou que o deputado não se manifestaria sobre o caso, mas disse que os áudios vazados são de 2018.

Fonte: O Tempo