Agora é oficial. Um dos jogadores mais importantes do futebol brasileiro nos últimos anos, Everton Ribeiro é jogador do Bahia. O anúncio foi feito na noite desse sábado (6). O contrato entre as partes é válido até o fim de 2025.

O meia estava livre no mercado desde que não renovou o vínculo com o Flamengo, clube que defendeu entre 2017 e 2023. Cobiçado por vários clubes, o atleta de 34 anos escolheu o projeto do Esquadrão de Aço, que faz parte do City Group.

Everton Ribeiro desembarca em salvador com currículo recheado de títulos e prêmios individuais. Ele tem quatro títulos de Campeonato Brasileiro, dois de Copa Libertadores, dois de Supercopa do Brasil e uma Copa do Brasil.