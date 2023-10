O 10º Batalhão de Bombeiros Militar, em Divinópolis, atuou na Operação Nossa Senhora Aparecida 2023, no período de meia noite de quarta-feira (11) às 23h59 desse domingo (15).

O objetivo foi abranger a prestação de serviços preventivos e de atendimentos emergenciais solicitados, ou necessários, à proteção das pessoas e seus bens, potencializando as atividades preventivas.

Neste período, quando é comum o aumento do fluxo de veículos nas rodovias, a permanência de viaturas em pontos-base é de grande reforço na diminuição do tempo-resposta, sobretudo, nos locais com maior incidência de acidentes graves.

Além dessa atividade, que visa garantir o trânsito seguro, também é importante ter reforço logístico e de efetivo para apoiar locais frequentados por banhistas e embarcações, como rios, lagos e clubes aquáticos.

Durante o período da operação, o Cobom (sede e frações) atendeu 401 ocorrências nos 54 municípios que são abrangidos pelo Batalhão. Entre as ocorrências atendidas, alguns dados se destacam:

Acidentes

Foram atendidas 21 ocorrências de trânsito nos quatro dias de operação. Entre essas, uma colisão entre Van e carro, na MG 050 km 303 envolvendo uma vítima presa às ferragens em parada cardiorespiratória e outras 3 vítimas com ferimentos leves.

Um capotamento de automóvel na MG-431, próximo a Pará de Minas com uma vítima. A vítima foi conduzida pelo Samu enquanto os bombeiros combateram um princípio de incêndio no veículo.

Afogamentos

Na semana do feriado, ocorreram seis afogamentos na região. Na segunda-feira (9), uma canoa virou no rio São Francisco, em Bom Despacho, resultando na trágica perda de duas crianças de 11 e 12 anos. Na quinta-feira (12), um homem de 34 anos de Belo Horizonte se afogou nas margens do rio, e apesar dos esforços dos amigos, não foi possível resgatá-lo, sendo encontrado a 1 km do local do incidente.

No sábado (14), duas ocorrências de afogamento ocorreram: um adolescente de 17 anos foi arrastado pela correnteza próximo a Ripas, em Nova Serrana, e outro home, de aproximadamente 35 anos, submergiu enquanto nadava no rio próximo à fazenda Pontal – Conceição do Pará, sendo encontrado um dia depois.

No domingo (15), ocorreram mais dois incidentes. Um homem de 33 anos teve um princípio de afogamento em Conceição do Pará, quando atravessava o rio com duas sobrinhas menores de idade. Ele foi resgatado e encaminhado para atendimento médico. A segunda ocorrência foi um afogamento que aconteceu em uma cachoeira em Oliveira, envolvendo um amigo do filho do solicitante.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, é importante ressaltar que essas tragédias destacam os perigos de nadar sem supervisão e sem a presença de um salva-vidas. A prevenção e a segurança aquática são fundamentais para evitar tais incidentes trágicos.

Fonte: Corpo de Bombeiros