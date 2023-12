Uma batida entre uma viatura da Polícia Civil e um táxi, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã deste domingo (10), deixou quatro feridos.

Segundo os bombeiros, as vítimas são três policiais civis de 33, 38 e 54, e um taxista, de 41. O estado de saúde não foi divulgado, contudo, nenhum foi resgatado em estado grave.

O acidente ocorreu na pista do Move, próximo à Faculdade Pitágoras. Conforme as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, a viatura seguia na via quando o taxista, de 41 anos, tentou atravessar e os dois carros se chocaram.

“A perícia oficial se deslocou ao local dos fatos, onde realiza os primeiros levantamentos, que irão subsidiar a investigação”, informou a PC.

Fonte: Itatiaia