Um grave acidente envolvendo três carros e um caminhão baú congestiona completamente o trânsito na BR-381, entre as cidades de Bela Vista de Minas e João Monlevade, na região Central de Minas, na tarde desta quinta-feira (4). Com o impacto, um dos veículos ficou pendurado na ponte com risco de queda e o motorista ficou preso às ferragens.

De acordo com informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal, nove pessoas ficaram feridas, sendo três em estado grave, e uma delas presa às ferragens.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para a ocorrência. O helicóptero Arcanjo chegou a ser acionado, mas não conseguiu pousar por conta das condições climáticas.