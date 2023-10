Um bebê de três meses foi arremessado do segundo andar pelo irmão, de 9, em Manhuaçu, na região da Zona da Mata de Minas Gerais, na quinta-feira (26). A vítima teve escoriações e precisou ficar internada em observação.

A mãe do bebê contou para a Polícia Militar (PM) que havia amamentado o filho mais novo e o deixou na sala com os outros irmãos, de 4 e 9. Enquanto estava na cozinha, o mais velho foi até ela e informou que a irmã havia jogado o bebê na rua. A mulher abriu a janela e viu o filho caçula na calçada.

O pai, que dormia no momento do ocorrido, socorreu o bebê e o levou até o hospital. Por lá, a vítima foi atendida pela equipe médica que constatou escoriações na testa. O bebê ficou estável e não corria risco de morte. Apesar disso, precisou ficar em observação, pois seria necessário realizar exames de imagem.

Irmão assume

A menina, que havia sido apontada como a responsável por jogar o bebê da janela, estava muito nervosa e afirmou que não tinha feito aquilo com o irmãozinho. Enquanto a ocorrência era registrada, o menino revelou a autoria do fato. Ele somente chorava e não disse qual seria a motivação.

A perícia da Polícia Civil identificou que o bebê caiu de uma altura de 4,5 metros. O Conselho Tutelar acompanhou o registro da ocorrência para tomar as providências previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O caso foi encerrado na 2ª Central Estadual do Plantão Digital.

Fonte: O Tempo