A bebê de 7 meses que morreu na tarde desta quarta-feira (7) em Andradas (MG) foi envenenada pela própria mãe com o uso de um medicamento veterinário para bovinos.

Segundo a Polícia Militar, a mãe foi encontrada pelos policiais sentada na cama e também com sinais de intoxicação.

Ao ser indagada, ela disse que pela manhã, após o marido sair para trabalhar, devido a um quadro depressivo, escreveu uma carta de despedida e com o uso de uma seringa aplicou nas coxas da filha um vermífugo de uso bovino e logo em seguida injetou o restante da medicação em si mesma.

Ainda conforme a polícia, a mulher teria comprado a medicação no dia anterior em uma loja de produtos agropecuários.

A mulher de 42 anos foi presa em flagrante e encaminhada ao pronto-socorro, onde permaneceu em observação sob escola policial.

Vizinhos pediram ajuda

O caso aconteceu no bairro Horto, em Andradas. De acordo com a Secretaria de Saúde e Ação Social, a equipe foi acionada por uma vizinha no início da tarde para comparecer ao local. Quando as equipes chegaram à casa, a criança estava morta.

O Samu e a Polícia Militar também chegaram ao local e, logo em seguida, o bebê foi levado já sem vida pelo Samu para o hospital. A mãe foi levada pela PM.

Conforme a secretaria, a família passava por acompanhamento semanal por um programa social, com acompanhamento de psicólogos.

A Polícia Civil informou que vai investigar o caso.

Fonte: G1 Sul de Minas