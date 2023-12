No último dia 16, BH voltou a ter rota direta para a Argentina. É que o BH Airport, também conhecido como Aeroporto Internacional de Belo Horizonte ou Aeroporto de Confins, inaugurou uma conexão direta para Buenos Aires. O lançamento tem o objetivo de atender a alta demanda da temporada de verão 2023/2024.

princípio, a rota será sazonal, se estendendo até 17 de fevereiro do ano que vem. Com operação da companhia aérea GOL, os voos partindo do terminal mineiro serão aos sábados, às 23h10, enquanto do Aeroporto Internacional Ministro Pistarini (Argentina) para BH, aos domingos, às 3h40.

“Estamos ampliando a conectividade de Minas com o mercado global e nos consolidando como um dos três principais hubs de destinos do Brasil”, destacou o gestor de Conectividade e Aviação do BH Airport, Clayton Begido. “Com o retorno da rota para Buenos Aires, quadruplicamos a oferta de voos internacionais do nosso terminal em 2023”, completou.