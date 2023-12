A confraternização de Natal do Clube de Mães, do Bairro Nossa Senhora Aparecida, ocorreu nessa terça-feira (19) no Barracão e contou com a participação da equipe da Biblioteca Pública Municipal Osório Garcia.

O evento contou com membros do Clube de Mães da comunidade, para celebrar a temporada natalina.

De acordo com a biblioteca, neste ano, foram realizadas agradáveis atividades horas do conto, diversas atividades manuais, feitos laços de amizade, além de risadas, boas conversas, troca de experiências e muito espírito comunitário.