A Biblioteca Pública Municipal Osório Garcia, situada no número 59 da rua Alfa, no bairro Ouro Negro, inaugurou na segunda-feira (8) a tão aguardada exposição fotográfica intitulada “Gaia: Mãe-Terra, Elemento Primordial”. A mostra permanecerá aberta à visitação até o dia 31 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30.

As obras expostas são provenientes do acervo do fotógrafo e colunista Kelvin Marden, natural de Formiga. Iniciando sua trajetória na fotografia aos 18 anos, Marden dedica-se integralmente à profissão desde os 21. Possui formação em fotografia pela Instituição Cruzeiro do Sul, localizada em Formiga, e cursa Marketing atualmente. O fotógrafo foi agraciado com prêmios notáveis, como o Concurso de Fotografia da Rede do Campo, em 2018; o segundo Concurso de Fotografias “Arpa Rio Grande”, em 2023; e o Concurso de Fotografia “Princesa do Oeste”.

A Exposição “Gaia: Mãe Terra, Elemento Primordial” propõe transcender as barreiras visuais, conectando profundamente os visitantes à essência da natureza. Por meio de imagens poderosas, a exposição captura a majestosa beleza da Terra, revelando sua vitalidade e a interconexão de todos os seus elementos. Cada fotografia representa uma expressão artística que celebra a diversidade da vida e destaca a importância crucial de preservar nosso planeta. “Gaia” convida os espectadores a refletirem sobre a responsabilidade coletiva de cuidar da Mãe Terra, reforçando a urgência de desenvolver uma consciência ambiental sustentável.