O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) presta depoimento nesta quarta-feira (5) na Polícia Federal (PF) para se explicar sobre o caso das joias que recebeu do governo da Arábia Saudita e que entraram ilegalmente no país. Fontes da PF e assessores do ex-presidente confirmaram ao jornal O Tempo que o depoimento será presencial.

A oitiva está marcada para às 14h30 e ocorrerá na sede da PF, que fica na região central de Brasília, próximo a Esplanada dos Ministérios. Além de Bolsonaro, outras pessoas serão ouvidas nesta quarta, entre elas: Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens da Presidência da República; Julio Cesar Vieira Gomes, ex-chefe da Receita Federal; e Marcelo Câmara, que trabalha na segurança de Bolsonaro e estava com ele na viagem de volta dos Estados Unidos para o Brasil. Outros cinco assessores da presidência e membros da Receita também serão ouvidos.

O Tempo confirmou ainda que a ideia inicial dos investigadores da Polícia Federal é ouvir todos simultaneamente para evitar que versões sobre o episódio sejam combinadas entre os depoentes.

No depoimento devem ser feitas perguntas sobre as condições em que as joias foram recebidas, por que não foram devidamente declaradas, conforme prevê a legislação brasileira, por que o governo omitiu o recebimento dos presentes e ainda por que foram incorporados ao acervo pessoal de Jair Bolsonaro. Além disso, a PF quer saber sobre as tentativas do governo de resgatar o primeiro kit de joias femininas que foi apreendido pela Receita Federal.

Interlocutores próximos de Bolsonaro relataram ao O Tempo que seus advogados fizeram uma reunião, no início desta semana, de preparação para o depoimento. A reunião tratou das possíveis perguntas que podem ser abordadas, e “nada mais que isso”, relatou uma fonte que garantiu que o ex-presidente está tranquilo e vai colaborar com a investigação. O encontro contou também com a presença da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que receberia um dos kits de joias femininas avaliadas em R$ 16,5 milhões. O estojo com as joias femininas é o que foi barrado pela Receita Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

Fonte: O Tempo