O Corpo de Bombeiros Militar de Arcos foi acionado por volta das 02:00 horas da madrugada desta quinta-feira (7), para combater um incêndio em amontoado de BAG’S de PVC.

Os Bag’s se encontravam amontoados no pátio da empresa na cidade de Arcos cobertos com uma lona.

Os sacos estavam vazios, porém, alguns tinham um pouco de Cal Virgem.

Devido as chuvas, o material acabou molhando e a Cal Virgem reagiu com a água o que deu início ao incêndio.

Com a impossibilidade de combater o incêndio com água os militares da guarnição utilizaram 3 extintores sobre rodas de pó químico da empresa, com 50 litros cada, para controlar as chamas.

Após controladas as chamas, foi feito o isolamento dos materiais não incendiados e posteriormente feito o combate com água na parte incendiada.

Não houve feridos, apenas danos materiais. Os trabalhos de combate e controle se estenderam por duas horas e meia.

Fonte: Portal Arcos