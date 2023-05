O corpo de um homem de 67 anos foi encontrado nesta sexta-feira (26) na represa de Três Marias, na Região Central de Minas. A vítima estava desaparecida desde a tarde dessa quinta-feira (25).

Segundo informações dos militares, a vítima pescava com um amigo no local conhecido como “Pesqueiro do Muquém”. Ao arremessar uma rede no rio, acabou se desequilibrando e caindo do barco.

A testemunha informou que, imediatamente, o amigo afundou e não foi mais visto. Os bombeiros foram acionados e iniciaram as buscas, mas por conta do horário tiveram que suspender a ação.

A operação foi retomada na manhã desta sexta, localizando o corpo a cerca de 350 metros do local.

A Polícia Civil foi acionada e irá investigar o caso.

Fonte: Hoje em Dia