Na manhã desta quinta-feira (25), um capotamento mobilizou a 4ª Companhia do Corpo de Bombeiros de Formiga na rodovia MG-050, km 175, na altura da comunidade de Betânia, em Pedra do Indaiá. Duas pessoas ficaram feridas.

De acordo com os militares, o veículo envolvido, um Hyundai HB20S, foi encontrado no acostamento da via. As vítimas — uma mulher de 45 anos e um homem de 60 anos — já haviam saído do carro antes da chegada do socorro. Ambos estavam conscientes e orientados, apresentando escoriações pelo corpo.

Após receberem os primeiros atendimentos, as duas vítimas foram estabilizadas e encaminhadas em uma unidade de resgate para a UPA de Formiga, onde permaneceram sob cuidados médicos.

O automóvel ficou sob responsabilidade da concessionária responsável pela administração da rodovia.

Fonte e foto: CBMMG