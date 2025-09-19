Neste sábado (20), o Botafogo recebe o Atlético no estádio Nilton Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pressionado pelos resultados recentes, o time comandado por Davide Ancelotti tenta reencontrar o caminho das vitórias e manter-se firme na briga por uma vaga nos mata-matas da próxima temporada.

Na última quarta-feira (17), o Alvinegro enfrentou o Mirassol em partida atrasada da 12ª rodada, marcada por desfalques importantes. Neto, Artur e Arthur Cabral não foram relacionados por conta de lesões e seguem fora do confronto contra o Atlético.

A lista de preocupações pode aumentar. O meio-campista Danilo, principal reforço do clube no segundo semestre, foi substituído no intervalo do jogo contra o Mirassol e será reavaliado nesta sexta-feira (19). Segundo Ancelotti, o jogador atua sob “sobrecarga”, o que acende o alerta no departamento médico.

Outros desfalques já estão confirmados. Jordan Barrera está com a seleção colombiana no Mundial Sub-20, enquanto Nathan Fernandes sofreu uma fratura atuando pela Seleção Brasileira Sub-20 e também não estará à disposição.

Após as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, o Botafogo concentra seus esforços no Campeonato Brasileiro. Com 36 pontos, a equipe ocupa atualmente a quinta colocação na tabela e vê no duelo contra o Atlético uma oportunidade crucial para retomar o bom desempenho e consolidar sua posição entre os primeiros colocados.

Com informações do Hoje em Dia