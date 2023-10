É histórico! A seleção brasileira de ginástica artística feminina conquistou a medalha de prata no Mundial da Antuérpia, na tarde desta quarta-feira (4), na disputa por equipes. Esta é a primeira vez na história em que o grupo brasileiro, formado nesta edição por Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Flavia Saraiva, Lorrane Oliveira e Julia Soares, sobe ao pódio.

As meninas da seleção passaram pelos quatro aparelhos — barras assimétricas, trave, solo e salto — com boas execuções e, no final da competição, somaram a nota de 165.530. A presença na final já havia garantido as brasileiras nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, e o resultado do Mundial coloca o país na briga por medalha.

Com uma campanha incrível, a medalha já estava garantida antes da estrela Simone Biles se apresentar para fechar o dia de competições, só faltava confirmar qual seria a cor. Dependendo do desempenho de Biles, ou o Brasil ficaria com a prata, ou com o ouro.

A nota história da estadunidense de 15.166 no solo colocou a equipe norte-americana no topo (167.729), e o Brasil ficou com o segundo lugar no ano que antecede os Jogos Olímpicos. As francesas completaram o pódio, com 164.064.

Antes da conquista brasileira, Rebeca Andrade já havia conquistado o ouro mundial no ano passado, no individual geral. O Brasil ainda disputa mais oito finais neste Campeonato Mundial. Na quinta-feira (5), Diogo Soares disputa o Individual Geral no masculino. Na sexta (6) é a vez de Rebeca e Flavinha voltarem, também no Individual Geral.

No final de semana serão as finais por aparelhos. No sábado, Rebeca Andrade disputa no salto; no domingo, Arthur Nory se apresenta na barra fixa, enquanto Rebeca volta ao solo e para a trave. Flavinha completa as finais brasileiras no solo.

Fonte: O Tempo