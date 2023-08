O Brasil registra 28 mil casos por ano de hanseníase, segundo o Ministério da Saúde. Dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) mostram que quase 216 mil casos foram detectados em todo o mundo, em particular no Brasil e na Índia, só em 2022.

Cercada de mitos e preconceitos, no passado, pacientes eram internados à força, obrigados a abandonar as famílias e submetidos a tratamentos experimentais dolorosos em busca da cura da doença. No Sul de Minas, a Colônia Santa Fé, em Três Corações (MG), era um desses locais.

A doença, causada pelo bacilo ‘Mycobacterium leprae’, é uma das 20 enfermidades tropicais que a OMS considera negligenciadas. Ela é transmissível, ataca a pele e os nervos periféricos e deixa sequelas potencialmente graves.

A doença pode ficar incubada no organismo por até 20 anos. A demora no diagnóstico faz com que o paciente continue infectando pessoas próximas.