No tie-break, a Seleção Brasileira de Vôlei Masculino venceu a Itália por 3 a 2 neste domingo (8) e garantiu vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, no estádio Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. As parciais da última partida do Brasil no Pré-Olímpico foram de 25/23, 23/25, 25/15, 25/17 e 15/11.

Só uma vitória interessava ao Brasil, que passou um susto durante a competição. A equipe chegou pressionada ao último confronto, mas conseguiu superar e garantiu a vaga em Paris.

O Brasil começou bem o jogo e acabou vencendo o primeiro set. No entanto, a Itália reagiu e venceu os dois próximos sets, sendo um deles com dez pontos à frente. Os brasileiros venceram o terceiro set e fecharam o placar no tie-break.

A outra vaga ficou com a Alemanha, líder do Grupo A. Os alemães dominaram e venceram o Catar por 3 a 0 nesse sábado (7) e carimbaram vaga em Paris. Os dois primeiros de cada chave confirmam vaga nos Jogos Olímpicos.

Fonte: Itatiaia