Um brasileiro pode ter sido o grande responsável por evitar uma tragédia em Dublin, na Irlanda, nessa quinta-feira (23). O entregador Caio Benício relatou em áudio, em um grupo de WhatsApp de brasileiros, que conseguiu conter um homem que estava desferindo facadas em crianças horas antes. O jornal Irish Times confirmou que um brasileiro foi responsável por impedir o agressor.

O incidente violento aconteceu próximo à porta de uma escola. Um homem de 50 anos, nascido em outro país e cidadão irlandês há duas décadas, atacou várias pessoas usando uma faca. Três crianças e dois adultos foram hospitalizados, sendo uma delas em estado grave.

“Eu vi o cara puxando a professora, pegando a criança. Eu dei uma freada para ver o que estava acontecendo, achei que fosse uma briga normal. Aí a professora puxou uma criança, o cara puxou outra criança e puxou uma faca. Uma criança de cinco anos!”, diz Caio no áudio que viralizou entre a grande comunidade brasileira na Irlanda.

“Cara, joguei a moto no chão e fui para cima do cara. O cara esfaqueando a garota no peito (…), nem pensei em nada. tirei meu capacete e dei com o capacete na cabeça, que até derrubou o cara. Acho que consegui derrubar o cara com a porrada de capacete que dei na cabeça dele”, relata Caio, que teve de prestar depoimento à polícia irlandesa.