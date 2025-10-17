Uma discussão por um pegador de pão terminou em troca de socos entre dois homens na padaria de um supermercado em Aparecida de Goiânia (GO), nessa quinta-feira (16), data em que se celebra o Dia Mundial do Pão. O incidente foi registrado por testemunhas e rapidamente viralizou nas redes sociais.

Segundo relatos, a confusão começou quando os dois clientes disputaram o uso do utensílio, comum em padarias para manusear os pães. A briga se intensificou e se espalhou pelo corredor do estabelecimento, envolvendo até uma criança e uma idosa que estavam próximas ao local.

A cena gerou repercussão online, com internautas lamentando o episódio e pedindo mais empatia e paciência no cotidiano. Muitos destacaram a ironia de o conflito ocorrer justamente em um dia dedicado ao pão — símbolo de partilha e convivência.

A rede de supermercados informou que os seguranças agiram para conter a briga e prestaram assistência aos envolvidos. De acordo com informações da TV Anhanguera, um dos homens teria sofrido ferimentos durante o confronto.

O caso segue como exemplo de como situações cotidianas podem ganhar proporções inesperadas e reforça o apelo por mais civilidade em espaços públicos.

Com informações do Estado de Minas