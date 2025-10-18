Um homem de 30 anos foi preso pela Polícia Militar na madrugada deste sábado (18), por suspeita de esfaquear dois outros indivíduos durante uma briga em um bar no bairro Calcita, em Arcos (MG).

Segundo a Polícia Militar, o caso teve início após uma discussão entre o suspeito e uma das vítimas, dentro do estabelecimento. Durante a confusão, um terceiro homem, que estava no local, tentou intervir, mas também foi atingido com golpes de faca.

As duas vítimas de 39 e 43 anos foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas ao pronto atendimento municipal, com ferimentos na região abdominal. A unidade acionou a Polícia Militar para relatar o ocorrido.

Após o crime, o indivíduo fugiu do local, mas foi localizado durante rastreamento policial. Ele foi encontrado na casa de sua mãe, no bairro São Judas, onde recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à delegacia.

As vítimas permaneceram internadas no hospital, em estado considerado relativamente grave. A PM dará continuidade às investigações sobre as circunstâncias da briga e as motivações do ataque.

Com informações da PMMG