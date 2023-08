Dezenas de crianças foram levadas às pressas para o hospital depois de brincarem com um tabuleiro Ouija, conhecido no Brasil como “brincadeira do copo”, na escola em que estudam, como parte de um desafio difundido na web. Elas também foram benzidas com água benta.

Professores e familiares tiveram que ajudar as 36 crianças da Escola San Francisco de Asís, em Timbiquí (departamento de Cauca, Colômbia). Crianças foram internadas em um hospital local para tratamento de uma série de sintomas, incluindo desmaios, convulsões perda temporária de visão e ansiedade, segundo relatos.

Essa não é a primeira vez que adolescentes são socorridos após brincarem com o “jogo dos espíritos”. Em março deste ano, 28 meninas foram internadas com crises de ansiedade, desmaios e outros sintomas, por causa da brincadeira.

Em 2022, depois de participarem do jogo de tabuleiro Ouija, onze adolescentes foram encontrados desmaiados em uma escola. O inusitado episódio aconteceu no Instituto Técnico Agrícola em Hato, na Colômbia, no dia 31 de outubro, Dia do Halloween.