Bruno Samudio de Souza, filho de Eliza Samudio com o goleiro Bruno Fernandes, vai estrear em campeonatos de categoria de base pelo país. O garoto é um dos dois goleiros inscritos pelo Athletico Paranaense no campeonato SulBrasileiro sub-13, que começa nesta sexta-feira (14).

A estreia no torneio está marcada para o próximo dia 15 de abril às 9h contra o Novo Hamburgo. Na página oficial do torneio, é possível ver Bruninho com o uniforme laranja de goleiro do Athletico Paranaense.

Desde quando mostrou gosto pelo esporte, Bruninho sempre foi goleiro. A avó do garoto, Sônia Fátima, já chegou a compartilhar foto do menino em atuação. “Meu goleiro preferido”, publicou. “Feliz dia do goleiro. Continue firme e forte e corra mesmo atrás dos seus sonhos”, parabenizou em 2021 dizendo ser uma “vó coruja” e “fã número 1”.

Bruninho completou 13 anos em 10 de fevereiro deste ano. Ele disputou campeonatos de futebol e futsal em Mato Grosso do Sul, onde vive com a avó materna. A reportagem procurou Sônia de Fátima e advogada dela, mas sem sucesso.

Em janeiro deste ano, em entrevista exclusiva a O Tempo, Bruno Fernandes disse que Bruninho escolheu a profissão de goleiro, mas que isso não indica a paternidade. “Quero que ele seja feliz. Quero que ele se dê muito bem, mas isso não comprova nada, não quer dizer nada. As pessoas tentam fazer comparações, não tem como comparar sem o exame de DNA. Eu tenho foto, eu olho para ele e realmente ele é muito parecido com a mãe. Eu não me vejo nos traços do Bruninho, ao contrário das minhas filhas”, declarou à época.

Segundo a BGPrime, que é a organizadora do torneio, trata-se de uma criança que infelizmente foi vítima de toda a história triste que aconteceu. “Ele é jogador de uma equipe que respeitamos muito e será tratado como todos os atletas. Desejamos que ele tenha sucesso na sua caminhada pela competição. Ele tem o direito de ter uma vida em paz pois tudo já foi muito difícil e dolorido certamente”, disse a empresa.

Fonte: O Tempo