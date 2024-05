“Bullying: Mentes Perigosas nas Escolas” é um livro provocativo e esclarecedor da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, que mergulha fundo no fenômeno do bullying nas escolas.

A dica de leitura desta semana faz parte do Projeto no “Meio do Caminho tem um Livro” que é idealizado pelas três Bibliotecas Públicas de Formiga.

A autora explora as diversas manifestações desse comportamento agressivo e suas consequências devastadoras para as vítimas, bem como para os próprios agressores.

Utilizando casos reais e sua expertise em psiquiatria, Ana Beatriz desvenda as raízes psicológicas por trás do bullying, destacando a importância da prevenção e intervenção precoce.

Ao longo do livro, Ana Beatriz descreve os diferentes perfis de agressores e vítimas, fornecendo diretrizes valiosas sobre como identificar e lidar com cada um deles. Ao abordar sobre esta questão fundamental relacionada ao ambiente escolar, a obra destaca a necessidade de uma abordagem multidisciplinar para combater esse problema, envolvendo não apenas profissionais da saúde mental, mas também educadores e toda a comunidade escolar, oferecendo orientações práticas e estratégias para promover um ambiente escolar mais seguro e acolhedor.

Com uma linguagem acessível e exemplos claros, a autora nos convida a refletir sobre o impacto do bullying e a trabalhar juntos para construirmos escolas onde o respeito e a empatia prevaleçam.

Este e outros livros poderão ser encontrados na Biblioteca Pública Municipal “Doutor Sócrates Bezerra de Menezes”, situada na Praça São Vicente Férrer, número 140, no Centro de Formiga.

Fonte: Biblioteca Pública