A história da cachorrinha vítima de maus-tratos em Pains, no Centro-Oeste de Minas, ganhou um novo rumo após grande repercussão nas redes sociais. Após sofrer agressões com um cabo de fio e ser amordaçada com um prendedor de roupas, o animal foi resgatado, recebeu cuidados veterinários e, em breve, deverá ser adotado por Audrei Franco, esposa do cantor Vinícius, da dupla sertaneja João Bosco e Vinícius.

O ocorrido

O caso ocorreu no último fim de semana, quando vizinhos denunciaram uma mulher por agredir o cão repetidamente. De acordo com o Boletim de Ocorrência, a suspeita, utilizava um cabo de cobre ou objeto semelhante para bater no animal, além de prendê-lo pelo focinho com um prendedor de roupas, causando sofrimento visível.

Segundo relatos, os maus-tratos eram constantes e foram registrados em vídeo por um vizinho, que levou o material à Polícia Militar. Como não houve flagrante, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, que já apurou o caso e deu andamento às medidas legais cabíveis.

Vídeo: 104 FM

Ação articulada pelo Ministério Público

A ação de resgate e responsabilização da agressora foi intermediada pela Coordenadoria Estadual de Defesa dos Animais (CEDA), ligada ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), sob coordenação da promotora de Justiça Dra. Luciana Imaculada de Paula. Mesmo no domingo, dia da denúncia, a coordenadora atendeu prontamente o caso e o encaminhou para a Comarca de Arcos, responsável pela cidade de Pains.

A CEDA atua para fortalecer e integrar a atuação dos Promotores de Justiça na defesa dos animais “como seres sencientes, sujeitos de direito despersonificados, fazendo jus à tutela jurisdicional em caso de violação de seus direitos, como forma de garantir o bem-estar desses animais, sempre em parceria com os órgãos públicos e com a sociedade civil”.

A cachorrinha, resgatada após a denúncia, passou por avaliação clínica e está sob os cuidados de voluntários. Os exames detectaram a presença de anaplasma e erliquia bactérias causadoras da popular “doença do carrapato”. Os demais exames seguem em andamento, enquanto o animal recebe tratamento e atenção.

O Ministério Público segue acompanhando o caso, em articulação com os órgãos competentes.

Adoção por Audrei Franco

O vídeo da agressão comoveu milhares de pessoas na internet, incluindo Audrei Franco, esposa do cantor Vinícius. Sensibilizada com a situação, Audrei entrou em contato com os protetores que acolheram a cachorrinha e manifestou o desejo de adotá-la.

Audrei e Vinícius já são conhecidos por sua ligação com a causa animal. O casal havia adotado Jeová, um cão que ficou famoso após aparecer assistindo a um show da dupla na cidade de Pimenta. Jeová faleceu recentemente por problemas de saúde, deixando um grande vazio na vida do casal.

Com a nova adoção, Audrei espera oferecer um lar seguro, amoroso e definitivo à cachorrinha de Pains, gesto que foi amplamente elogiado por grupos de proteção animal de toda a região.