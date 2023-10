Na manhã desta quarta-feira (18) chegou à redação do Últimas Notícias a informação, com fotos e vídeo, comprovando que uma ambulância, da frota da Secretaria de Saúde em Pains, circulava pelas ruas da vizinha cidade de Arcos, tendo como passageiro na cabine do veículo, acomodado ao lado do motorista, um cachorro de médio porte que, inclusive se refrescava, colocando a cabeça para fora do veículo, através da janela.

Sabedores de que as ambulâncias oficiais que servem a saúde precisam obedecer às normas sanitárias específicas para seu uso, questionamos a secretaria de saúde através do telefone, cumprindo o dever de ouvir a parte envolvida. Porém, recebemos como reposta, por sinal, bem malcriada e fora do contexto, o seguinte: “não tomamos conhecimento disto e não temos nada a falar. A comunicação não está autorizada a falar a respeito”.

Assim Sendo questionamos: 1 – Quem seria o dono do animal? 2 – Por que ele transitava em Arcos naquelas condições? 3 – A higienização do veículo destinado a transporte de pacientes é feita diariamente?

Acreditando que a liberdade de imprensa, assim como a transparência dos atos públicos, apesar dos pesares, ainda deve vigorar neste país, noticiamos o que entendemos ser de interesse público, pois, veículo oficial servindo para tal uso é no mínimo algo muito estranho e que merece uma convincente explicação do poder público.

Assim sendo, informamos às autoridades de Pains ou a quem possa interessar que disponibilizamos neste órgão de imprensa, o espaço regular para a justificativa (defesa), que julgarem ser conveniente para melhor esclarecimento do ocorrido, ao público.

Confira o vídeo abaixo