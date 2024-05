Uma cadelinha da raça Shih tzu desapareceu nas imediações da conhecida “Ponte da Nestlé”, em Formiga, na tarde de quarta-feira (1º).

Ela atende pelo nome de Nani, não tem um olho e quase não enxerga com o outro, e tem lábio leporino.

De acordo com a tutora do animal, Mariana, Nani foi vista pela última vez, com um rapaz, nas imediações do escadão no bairro Centenário.

Quem tiver alguma informação da cadelinha será gratificado. Favor entrar em contato pelo telefone (37) 99106- 2728.