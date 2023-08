Quatro cães e um gato foram encontrados mortos dentro de sacos plásticos em uma Unidade de Recebimentos de Pequenos Volumes no bairro Nova Esperança, região Noroeste de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (10). A Polícia Civil e a Guarda Municipal foram acionadas.

Em nota, a prefeitura de BH (PBH) informou que a suspeita é de que os corpos dos animais tenham sido descartados de forma irregular, contra as normas do Código Sanitário. De acordo com o Executivo, agentes do Departamento de Meio Ambiente da Guarda Municipal foram até o local e fizeram o registro da ocorrência.

Em seguida, acionaram a Polícia Civil, que enviou a perícia criminal para avaliar a situação e colher amostras dos animais para exames.