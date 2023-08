Na reunião da Câmara Municipal, na segunda-feira (7), foi aprovado por unanimidade, o Substitutivo Global ao Projeto de Lei n.º 563/2023, de autoria do vereador Cabo Cunha.

A proposta altera dispositivos da Lei n.º 5.198, de 14 de setembro de 2017, que institui a premiação “Aluno Nota Dez” para os estudantes do ensino fundamental da rede municipal de ensino do Município de Formiga.

De acordo com o Executivo, no novo texto, será homenageado um aluno de cada ano do ensino fundamental, I e II, de cada escola.

Cabo Cunha explicou que a ideia é somar à iniciativa criada em 2017. A redação desta Lei deve merecer atenção e análise imparcial. “Com a aprovação dos colegas parlamentares creio que a premiação será justa, uma vez que cessará a exclusão de alguns anos”, comentou o vereador.