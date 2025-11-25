A Câmara Municipal de Formiga realizou nesta segunda-feira (24), a 41ª Reunião Ordinária de 2025. Durante a sessão, os vereadores analisaram e aprovaram projetos importantes para diferentes áreas do município, além de realizar a entrega da Comenda Consciência Negra João Lemos Tavares, instituída pela Lei Municipal nº 6.178/2024.

Entre os projetos aprovados está o Projeto de Lei 183 de 2025, apresentado pelo vereador Flávio Martins. O projeto institui a Política Municipal de Prevenção e Combate ao Furto e à Receptação de Cabos e Fios Metálicos em Formiga e estabelece diretrizes para coibir esse tipo de crime. A matéria recebeu a Emenda 67 de 2025, de autoria do vereador Thiago Pinheiro, que inclui o Policial Penal no inciso III do artigo 3º do projeto.

Outro item aprovado foi o Projeto de Lei 185 de 2025, encaminhado pelo prefeito Coronel Laércio Reis. A proposta autoriza abertura de crédito suplementar com base na tendência de excesso de arrecadação. O crédito será destinado à área da educação e a ação será incorporada ao Plano Plurianual 2022 a 2025, dentro do programa Educação Eficiente e Eficaz, fortalecendo investimentos na infraestrutura escolar do município.

Durante a reunião foi realizada a outorga da Comenda Consciência Negra João Lemos Tavares. A honraria é destinada a pessoas ou entidades negras que se destacam por ações de valorização, defesa e preservação da cultura negra. Os homenageados deste ano foram indicados pelos vereadores:

Valdeci Alves indicado pelo vereador Cid Corrêa

· Pablo Neves indicado pelo vereador Daniel Rodrigues

· Lorena Aparecida dos Santos indicada pelo vereador Piruca

· Daniela dos Santos Ribeiro de Souza indicada pelo vereador Flávio Martins

· Maria Antônia Modesto Nascimento indicada pelo vereador Jaci da Rua Nova

· Caroline Lopes Pires indicada pela vereadora Joice Alvarenga

· André Luiz Cruz indicado pelo vereador Luciano do Gás

· Ronaldo Cassiano indicado pela vereadora Osânia Silva

· Fraidy da Silva Pires indicada pelo vereador Thiago Pinheiro

· Leziana Aparecida Alves da Cruz indicada pelo vereador Wolkmar Menezes

A Câmara reforça que a Comenda João Lemos Tavares é um instrumento de reconhecimento à luta, resistência e contribuição da comunidade negra para o desenvolvimento social e cultural de Formiga.

Fonte: Câmara Municipal de Formiga