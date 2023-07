Recentemente mais um Projeto de Lei foi promulgado pela Câmara Municipal de Formiga.

O de nº 499/2023, dispõe sobre a criação do “Projeto Cidade Mais Limpa”, destinado a coletar e remover objetos e materiais inservíveis no âmbito do Município de Formiga, e dá outras providências.

Com a nova Lei nº 6.076, de 6 de julho de 2023, fica autorizado o Poder Executivo coletar, remover e dar a destinação final a objetos e materiais inservíveis deixados nas vias públicas, córregos, vielas e similares, tais como: fogões, geladeiras, colchões, sofás, móveis de material compensado de madeira, dentre outros, excetuando-se o lixo urbano coletado diariamente pelo serviço de limpeza pública municipal e os entulhos da construção civil.

O autor do projeto, Luciano do Gás, destacou que a ideia surgiu após trafegar pelas ruas do município. “Eu percorro a cidade toda, inclusive a zona rural e vejo muito lixo e materiais inservíveis serem descartados em lotes vagos, beiradas de calçadas e até dentro dos rios e córregos. É preciso também olhar para essas situações. Isso muito me preocupa, além de destruir o meio ambiente é questão de saúde pública. Nossa cidade está crescendo e a limpeza é essencial. Gostaria de pedir a atenção para o recolhimento desses objetos para os moradores da zona rural”, comentou Luciano.