A Câmara Municipal de Formiga recebeu, nesta semana, o certificado de Responsabilidade Social, conferido pelo Patronato São Luiz às empresas parceiras do programa Jovem Aprendiz.

Visando estreitar os laços de amizade e mostrar o trabalho desenvolvido, a cerimônia foi realizada coma presença de mais de 50 jovens aprendizes, professores, diretores e representantes de 20 empresas parceiras.

Durante o encontro, houve homenagem e a entrega dos certificados às referidas empresas. A Câmara Municipal foi representada pela assessora parlamentar do Mandato Coletivo da vereadora Joice Alvarenga, Vitória Ramos, pelo motivo de ser no mesmo horário da reunião ordinária do Legislativo.

O Programa Jovem Aprendiz, no âmbito da Câmara Municipal, foi instituído por meio da Lei 5.189/2017 e é de autoria da vereadora Joice Alvarenga, que desde sua implantação, já inseriu no mercado de trabalho 8 jovens, que após o período previsto, não encontraram dificuldades para o trabalho. Recentemente, ficou estabelecido pela Lei 6.075/2023 que o Legislativo pode aumentar o número de vagas para jovens, dobrando de duas para quatro.

Atualmente na Câmara, dois jovens aprendizes estão trabalhando no período de quatro horas cada: Juan Pablo Corrêa Pereira e kerollayne Borges de Oliveira Souza.