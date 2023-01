Um caminhão carregado com batatas doce tombou na tarde deste domingo (29) na BR-262, no município de Córrego Danta. O acidente aconteceu por volta das 14h30, na altura do KM 575.

De acordo com informações apuradas pelo Tapiraimg TV, o caminhão emplacado em Guimarania/MG, seguia no sentido Campos Altos/Luz, quando em uma curva o motorista perdeu o controle direcional e tombou.

O motorista, de 45 anos, foi atendido por uma equipe de resgate da Trinfo Concebra, mas não se feriu.

A carga caiu às margens da rodovia e o trânsito fluiu normalmente, mas será interditado nos dois sentidos para a remoção do veículo.

Fonte: Tapiraí MG TV