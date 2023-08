Um caminhão carregado com aproximadamente 40 bezerros tombou nesta sexta-feira (12) na BR-460, em Carmo de Minas (MG). O local é conhecido como “cura da morte”

Segundo a Polícia Civil, o motorista contou que o caminhão perdeu o freio na descida antes da curva, fazendo com que o veículo tombasse. Ao tombar, o caminhão arrancou um poste e bateu em outro.

O veículo tinha placas de Lavrinhas (SP). Nele estavam o motorista de 38 anos e o ajudante de 46 anos. O condutor teve ferimentos em uma das mãos e foi levado pelo Samu para o pronto atendimento de São Lourenço. Já o passageiro sofreu apenas escoriações.

Os bezerros conseguiram sair do caminhão após a batida e foram capturados por homens que saíram a cavalo para procurá-los. Apenas um continuou ao lado do caminhão. Ele foi levado por voluntários para o Parque de Exposições da cidade, onde recebeu cuidados veterinários.

Além da Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e equipes da Cemig estiveram no local. O caminhão foi apreendido e encaminhado para o pátio do Detran por estar com licenciamento atrasado.

Fonte: G1 Sul de Minas