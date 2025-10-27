Na noite desse domingo (26), um caminhão colidiu contra um poste de energia elétrica na Rua Nápoles, no bairro Vila José Branco, em Formiga (MG). O acidente ocorreu por volta das 21h e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da concessionária responsável pelo fornecimento de energia.

De acordo com informações da 4ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Formiga, o veículo estava estacionado no momento do incidente. Por razões ainda desconhecidas, o caminhão desceu desgovernado pela via e atingiu o poste, que acabou se partindo na base devido ao impacto.

Após o choque, a área foi imediatamente isolada para evitar novos riscos. A concessionária de energia elétrica foi acionada e enviou técnicos ao local, que avaliaram a situação e determinaram que o caminhão não fosse removido até a realização dos reparos necessários, a fim de evitar agravamento do cenário. A empresa também realizou a sinalização da via e prestou orientações aos envolvidos.

Com o local seguro e os procedimentos de contenção adotados, a guarnição do Corpo de Bombeiros encerrou o atendimento. A responsabilidade pela manutenção e normalização da rede elétrica ficou a cargo dos órgãos competentes.

Com informações do CBMMG