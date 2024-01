O Atlético estreia nesta quarta-feira (24) no Campeonato Mineiro 2024. Às 21h30 (de Brasília), o alvinegro fará o primeiro jogo da nova temporada diante do Patrocinense, no Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio.

No começo da tarde desta quarta-feira (24), o Galo publicou imagens nas redes sociais em que anunciou um patch especial na camisa dos jogadores para a partida. Todo o elenco vai usar um símbolo alusivo ao Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, celebrado no domingo (21).

“Racismo Religioso é crime! O Galo é gente de toda fé”, escreveu na publicação, que mostra a camisa branca que será usada em campo. A ação, inclusive, traz à memória atos de intolerância religiosa contra o atacante Paulinho, que é seguidor do Candomblé e conhecedor da Umbanda, religiões de matrizes africanas.

Em 2023, o camisa 10 do Atlético enfrentou situações de intolerância ao menos duas vezes. Uma delas após a goleada por 3 a 0 sobre o Flamengo no Maracanã; e outra depois de partida pela Seleção Brasileira contra a Colômbia. Ambos os casos foram registrados em novembro.

Ao longo da última temporada, Paulinho participou de 61 jogos com a camisa atleticana e marcou 31 gols, além de conceder oito assistências. O atacante foi artilheiro do time no ano e também da Série A do Campeonato Brasileiro.

Fonte: Itatiaia