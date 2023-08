Na manhã dessa segunda-feira (7), a Polícia Militar realizou, em parceria com integrantes da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Formiga, mais uma atividade referente a Campanha Agosto Lilás, que visa principalmente a redução de crimes de violência cometidos contra a mulher.

Além das atividades rotineiras da Patrulha de Prevenção a Violência Doméstica, em especial na data desta segunda, ocasião em que a Lei Maria da Penha completa seu 17º ano de promulgação, foi realizada uma blitz preventiva, na área central de Formiga, com distribuição de folders e dicas e orientações.

O objetivo da atividade foi a mobilização social e instituição de medidas para coibir todas as formas de violência contra a mulher, além de fomentar as denúncias de práticas ilegais, a PMMG, anualmente nos meses de agosto, intensifica as ações de prevenção a violência doméstica em decorrência do agosto Lilás através da Primeira e Segunda resposta do serviço de PVD – Patrulha de Prevenção a Violência Doméstica, com ênfase nas operações educativas com distribuição de folders e palestras de prevenção para os públicos interno e externo.

Fonte: Polícia Militar