O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou nesta quinta-feira (10) reconhecer que o cartão de crédito é um “grande problema” e que causou uma inadimplência em grande volume. De acordo com ele, o item passou a ser oferecido como uma forma de fidelizar cliente. O acesso ao crédito, no entanto, não necessariamente foi acompanhado de um aumento da renda. Atualmente, o cartão de crédito representa 40% do consumo no Brasil.

“A gente tem um mercado que tem características muito diferentes no Brasil. A gente tem um parcelado sem juros, que ajuda muito o comércio, que ajuda muito a atividade, mas que tem aumentado muito o número de parcelas, de três para cinco, para sete, para nove, para 11. Hoje, o prazo médio são 13 parcelas. Então, é como se fizessem um financiamento de longo prazo sem juros. A pessoa que toma a decisão de dar os juros não é a mesma que paga pelo risco, isso gera uma assimetria”, disse.

“Nós saímos de cento e poucos milhões de cartões de crédito para 215 milhões de cartões de crédito em um período de dois anos e meio, isso é uma alta bastante grande. Com exceção de países como a China, não sei de nenhum outro país que teve um aumento tão grande. O resultante disso foi uma inadimplência no rotativo de 52%. Não tem nenhuma inadimplência, nem parecida, em nenhum outro lugar do mundo, que eu tenha olhado, no cartão de crédito. E é uma taxa que hoje está em 454%, último dado que eu tenho”, acrescentou.

Como já sinalizado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Campos Neto reforçou que há um estudo para conter o problema que deve ser entregue em 90 dias. O encaminhamento seria acabar com a possibilidade de rotativo, um tipo de crédito oferecido ao consumidor quando ele não faz o pagamento total da fatura do cartão até o vencimento.