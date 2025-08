O câncer está sendo cada vez mais encarado como uma doença crônica que pode ser controlada, graças aos avanços nos tratamentos médicos. Especialistas ouvidos pelo G1 destacam que terapias modernas têm permitido maior sobrevida e qualidade de vida aos pacientes, mesmo em casos avançados da doença.

De acordo com a médica oncologista Letícia Lessa, do Hospital São Lucas da PUCRS, os novos medicamentos e terapias personalizadas têm revolucionado o tratamento do câncer. “Hoje dispomos de opções menos agressivas e mais eficazes, o que muda completamente a perspectiva dos pacientes“, afirma.

Entre os avanços mais significativos estão a imunoterapia e as terapias-alvo, que vêm apresentando resultados promissores no combate a cânceres de pulmão, mama e melanoma. Além disso, o diagnóstico precoce e o acesso a tecnologias modernas têm sido determinantes para o sucesso dos tratamentos.

Os médicos ressaltam que, embora nem todos os casos sejam curáveis, muitos pacientes conseguem conviver com a doença por anos, mantendo suas rotinas e atividades diárias. A comparação com doenças crônicas como hipertensão e diabetes ilustra essa nova realidade: o câncer pode exigir cuidados contínuos, mas não necessariamente impede uma vida com qualidade.

A evolução da medicina tem transformado a maneira como o câncer é enfrentado, oferecendo esperança e melhores condições de vida aos pacientes. Embora ainda seja uma condição grave, a doença está se tornando cada vez mais controlável, reforçando a importância do acompanhamento médico constante e do acesso a tratamentos inovadores.

